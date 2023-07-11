На севере Кипра фиксируется рекордное число туристов из России

Все больше и больше российских туристов предпочитают провести свой отдых в северной части Кипра, которая не признается мировым сообществом как часть Турецкой республики.

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По информации турко-кипрской газеты Halkin Sesi, которая ссылается на министерство туризма самопровозглашенной республики, в этом году Северный Кипр Турецкой республики посетили 127 100 путешественников. Для сравнения: в 2022 году этот показатель достиг лишь отметки в 97 300 туристов.

Россиян, приехавших в ТРСК в начале 2022 года, было 6 300 человек. В этом же году их количество увеличилось до 18 200 туристов.

Издание отмечает, что за россиянами следуют граждане Ирана: в прошлом году их было на северной части острова 10 600 человек, а у в этом уже 16 300 путешественников.