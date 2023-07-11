Российскую туристку возмутил рост цен на развлечения в Анталье

Российская туристка написала в своём блоге на Яндекс. Дзен, что в Анталье сильно подорожали развлечения, которые она ранее считала бюджетными и крутыми.

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По её словам, посещение аквапарка The Hill и канатной дороги Тюнектепе стоило недорого. Сейчас их стоимость превысила «личный порог адекватности цен» россиянки.

Раньше канатной дорогой она пользовалась с семьёй почти ежедневно. Россиянка поднималась на гору пообедать, выпить кофе с видом на море, горы, город. Туристка также возила туда своих знакомых. Подъём стоил 20 лир. Сейчас цена составляет 15 долларов на человека. Россиянка считает, что это неадекватно. Она готова заплатить не более 50-80 лир.

Девушка отметила, что посещение аквапарка The Hill тоже подорожало. Ранее вход стоит 1 170 рублей с человека. Сейчас цена выросла до 4 400 рублей.