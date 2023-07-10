Россияне рассказали об отношении турков к ним после избиения туриста

У турков кстати есть такая отличительная черта. Они тебе улыбаются и разговаривают нормально. Но если ты вдруг допустил малейшее нарушение закона порядка в отеле или спровоцировал неприятную ситуацию, их отношение моментально меняется, и ты для них враг номер один".