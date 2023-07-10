Россияне рассказали об отношении турков к ним после избиения туриста
СМИ сообщили, что несколько охранников отеля в Турции жестоко избили гражданина России, который вступился за свою супругу во время отдыха в курортном поселке Конаклы.
В соцсетях уже обсуждают то, как к россиянам на самом деле относятся турки. Как выяснил "Рамблер", большинство туристов не встречали откровенного негатива в Турции:
"Мы были в июне. Отношение хорошее, никакого негатива. Ездили в Аланию, еще в соседний с отелем поселок. На улице продавцы охотно болтают.
В отеле аниматоры со всеми хорошо общаются. Из гостей было много поляков. Они конечно не идут на контакт. Остальные нормально общались".
Другие туристы рассказали, о том, какая отличительная черта есть у турков по отношению к отдыхающим:
"Мы в июне были в соседнем поселке от Конаклы, Тюрклер. Отношение к русским хорошее. Не прислуживают как туркам и арабам, но и не хамят, общаются нормально...
У турков кстати есть такая отличительная черта. Они тебе улыбаются и разговаривают нормально. Но если ты вдруг допустил малейшее нарушение закона порядка в отеле или спровоцировал неприятную ситуацию, их отношение моментально меняется, и ты для них враг номер один".
В Стамбуле при этом ситуация сильно отличается от курортных городов:
"Живу в Стамбуле, общаюсь с местными. Они в шоке, что так много релокантов, приезжих и туристов, цены на продукты взлетают день за днем и совершенно не соотносятся с их зарплатами.
Поэтому, конечно, это влияет на отношение и к россиянам, и к другим туристам. Правда к туристам-мусульманам, например, относятся всегда с большим теплом".