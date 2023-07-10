Российский путешественник показал польскую деревню без прикрас

Российский турист побывал в польской глубинке и показал, как выглядит настоящая деревня без прикрас.

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Об увиденном автор блога «Где нам жить» на платформе Дзен рассказал в одной из статей. Он признался, что репортаж был сделан ранней весной, однако опубликовать его получилось только сейчас.

По словам путешественника, уже в двух часах от Варшавы в населенных пунктах чувствовалась разруха. Однако ради чистоты эксперимента было принято решение забраться поглубже. В итоге по совету гида выбрали деревушку Спыхово в Варминьско-Мазурском воеводстве, которая находится в двух часах езды он маленького городка Пиш.

Как оказалось, асфальт в деревне положен только на мосту на въезде. Все остальные дороги грунтовые. Никаких «пряничных» домиков.

Блогер подчеркнул, что первые дома, которые им попались. действительно выглядели неплохо, разноцветные, яркие. Один был даже сложен из камней. Но, чем дальше путешественники продвигались, тем непригляднее была реальность. Автор блога отметил, что по некоторым зданиям вообще трудно было понять жилые они или заброшенные.