Названа страна, которая может заменить россиянам Турцию

Ливан не получает заслуженного внимания от массового туризма из России, хотя эта страна может спокойно заменить собой Турцию в плане отдыха на море. Таким мнением поделилась профессиональный туристический гид Анхар Кочнева из Бейрута.

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«Что касается конкретно морского отдыха, море тут великолепное: чистое, прозрачное и теплое – 225 километров пляжей. Ливан – это одна из стран, где можно почувствовать жизнь по полной программе. И насладиться ее ощущениями», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, некоторые люди приезжают сюда всего на три дня, что является неполноценным опытом. Однако, чтобы по-настоящему оценить все достопримечательности, включая античные памятники, крепости, монастыри и природные красоты, необходимо планировать три недели полного погружения.

В Ливане насчитывается около 20 крупных виноделен, а кухня, основанная на морепродуктах, считается одной из лучшей на всем Ближнем Востоке.

В Ливане есть отличные возможности для шопинга, ведь это настоящая страна-аутлет, сказала Кочнева. Здесь можно приобрести брендовые вещи по доступным ценам от компаний, которые больше не представлены на российском рынке.