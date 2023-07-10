Названа страна, которая может заменить россиянам Турцию

Тургид назвала страну на море, которая может заменить россиянам Турцию
Ливан не получает заслуженного внимания от массового туризма из России, хотя эта страна может спокойно заменить собой Турцию в плане отдыха на море. Таким мнением поделилась профессиональный туристический гид Анхар Кочнева из Бейрута.
«Что касается конкретно морского отдыха, море тут великолепное: чистое, прозрачное и теплое – 225 километров пляжей. Ливан – это одна из стран, где можно почувствовать жизнь по полной программе. И насладиться ее ощущениями», – подчеркнула эксперт.
По ее словам, некоторые люди приезжают сюда всего на три дня, что является неполноценным опытом. Однако, чтобы по-настоящему оценить все достопримечательности, включая античные памятники, крепости, монастыри и природные красоты, необходимо планировать три недели полного погружения.
В Ливане насчитывается около 20 крупных виноделен, а кухня, основанная на морепродуктах, считается одной из лучшей на всем Ближнем Востоке.
В Ливане есть отличные возможности для шопинга, ведь это настоящая страна-аутлет, сказала Кочнева. Здесь можно приобрести брендовые вещи по доступным ценам от компаний, которые больше не представлены на российском рынке.
Помимо этого, пляжи в Ливане достаточно комфортабельны. Стоимость аренды зонта, шезлонга и столика для закусок и напитков варьируется от 1 до 10 долларов, в зависимости от выбранной зоны – обычная или VIP. На каждом пляже есть кафе и различные водные развлечения, такие как парасейлинг и катание на «банане», передает «АиФ».