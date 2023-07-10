5 вещей, которые не стоит делать в Тунисе
Тунис — африканская страна, которая граничит с Ливией и Алжиром. В ней туристов ждут прекрасные пляжи с мелким песком, чистейшее море и комфортабельные отели. Однако прежде чем отправляться в путешествие, стоит выяснить, чего в Тунисе лучше не делать. Их знание может спасти вас от неприятных неожиданностей.
Подробнее о том, чего нельзя делать в Тунисе, — в материале "Рамблера".
Не пейте водопроводную воду
Стоит знать, что в Тунисе нет единого для всех регионов стандарта качества водопроводной воды. Везде разная ситуация. В Суссе и Хаммамете водопроводную воду пить можно, а на Джербе и в Кайруане — нет. Когда вода покидает очистные сооружения, ее качество сложно гарантировать. Она может загрязниться в трубопроводах, которые в Тунисе меняют очень редко. Лучше не рисковать и пить воду из бутылок. Цены в магазинах не такие высокие, а в отелях All Inclusive воду можно брать в баре неограниченно.
Не вывозите и не ввозите местную валюту
Тунисские динары запрещено как-либо перемещать через границу. Поэтому лучше не меняйте рубли или доллары на динары до приезда в Тунис. При этом любую другую валюту в эквиваленте до 5 тысяч тунисских динаров туристы могут ввозить и вывозить из страны без декларации в таможне.
Не выбрасывайте документы об обмене валюты
В Тунисе можно легко обменять евро и доллары на местные динары, а вот с обратным обменом возникают проблемы. Сделать это можно только в том случае, если предъявите документ о прямом обмене. В стране очень строгий валютный контроль, поскольку власти стараются бороться с финансирование терроризма и вывозом нелегально заработанных денег. Попытайтесь не менять денег больше, чем нужно на все текущие расходы. А еще не забудьте сохранить чек о прямом обмене на случай, если потом понадобится сделать уже обратный обмен.
Не фотографируйте объекты с государственным флагом
В Тунисе запрещено фотографировать объекты с государственным флагом, президентские апартаменты и полицейских. Президентский дворец тоже нельзя снимать. С фотографиями людей все немного проще, но обязательно нужно спрашивать разрешения у тех, чей снимок вы хотите сделать. При этом совершенно нельзя снимать молящихся.
Не выходите из отеля в нетрезвом виде
Законы Туниса не запрещают туристам употреблять спиртное. Но в здешнем уголовном кодексе есть раздел IV «Преступления против общественной морали». За нарушение пунктов из этого раздела турист не отделается мелким штрафом. Есть вероятность, что он либо будет выплачивать огромную сумму, либо попадет в тюрьму на срок от 6 месяцев до 5 лет — в случае сильной провинности. Любые травмы, которые получены в состоянии алкогольного опьянения, в Тунисе не являются страховым случаем. Лечиться в придется за свой счет.