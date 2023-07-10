5 вещей, которые не стоит делать в Тунисе

Тунис — африканская страна, которая граничит с Ливией и Алжиром. В ней туристов ждут прекрасные пляжи с мелким песком, чистейшее море и комфортабельные отели. Однако прежде чем отправляться в путешествие, стоит выяснить, чего в Тунисе лучше не делать. Их знание может спасти вас от неприятных неожиданностей.

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Подробнее о том, чего нельзя делать в Тунисе, — в материале "Рамблера".

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Не пейте водопроводную воду

Стоит знать, что в Тунисе нет единого для всех регионов стандарта качества водопроводной воды. Везде разная ситуация. В Суссе и Хаммамете водопроводную воду пить можно, а на Джербе и в Кайруане — нет. Когда вода покидает очистные сооружения, ее качество сложно гарантировать. Она может загрязниться в трубопроводах, которые в Тунисе меняют очень редко. Лучше не рисковать и пить воду из бутылок. Цены в магазинах не такие высокие, а в отелях All Inclusive воду можно брать в баре неограниченно.

Не вывозите и не ввозите местную валюту

Тунисские динары запрещено как-либо перемещать через границу. Поэтому лучше не меняйте рубли или доллары на динары до приезда в Тунис. При этом любую другую валюту в эквиваленте до 5 тысяч тунисских динаров туристы могут ввозить и вывозить из страны без декларации в таможне.

Не выбрасывайте документы об обмене валюты

В Тунисе можно легко обменять евро и доллары на местные динары, а вот с обратным обменом возникают проблемы. Сделать это можно только в том случае, если предъявите документ о прямом обмене. В стране очень строгий валютный контроль, поскольку власти стараются бороться с финансирование терроризма и вывозом нелегально заработанных денег. Попытайтесь не менять денег больше, чем нужно на все текущие расходы. А еще не забудьте сохранить чек о прямом обмене на случай, если потом понадобится сделать уже обратный обмен.

Не фотографируйте объекты с государственным флагом

В Тунисе запрещено фотографировать объекты с государственным флагом, президентские апартаменты и полицейских. Президентский дворец тоже нельзя снимать. С фотографиями людей все немного проще, но обязательно нужно спрашивать разрешения у тех, чей снимок вы хотите сделать. При этом совершенно нельзя снимать молящихся.

Не выходите из отеля в нетрезвом виде