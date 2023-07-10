Во многих странах можно отдыхать на протяжении всего года, но в некоторых есть такое понятие как “несезон”. В этот период в стране не самые комфортные условия для проживания, но гораздо меньше туристов и значительно снижаются цены на перелеты и проживание.

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О том, в каких странах летом снижаются цены на отдых, — в материале “Рамблера”.

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ОАЭ

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Летом в ОАЭ низкий сезон и малое количество туристов. Дело в том, что в это время в ОАЭ очень жарко, воздух прогревается до +40-50 градусов по Цельсию, вода в море нагревается до +30 градусов. Цены на отдых падают очень сильно из-за того, что отели пустуют и нет очередей на достопримечательности.

Летом по ОАЭ лучше всего передвигаться на автомобиле с кондиционером, но и общественный транспорт располагает для поездок. Везде есть воздушные коридоры с кондиционерами и остановки также закрыты от жары. Кроме того, отели предлагают охлаждающие бассейны для отдыха туристов.

Мальдивы

Летом здесь тоже низкий туристический сезон, но снижаются только цены на проживания, перелет до Мальдив по-прежнему стоит очень дорого из-за длительности, а также дополнительного трансфера до отеля на островах. Летом на Мальдивах идут дожди, но они появляются преимущественно в вечернее и ночное время. Вода прохладная, днем тепло, единственное, что может помешать — ветер. Поэтому на Мальдивах летом не рекомендуется долго находиться на пляже.

Еще один плюс отдыха на Мальдивах летом — отсутствие людей. Поэтому, бронируя бунгало, будьте готовы к тому, что будете ощущать себя, как на необитаемом острове. Кого-то это пугает, а другие наоборот радуются тому, что могут отдохнуть вдали от других людей.

Таиланд

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Летом в Таиланде туристов отпугивает сезон дождей, но цены снижаются только на проживание на двух курортах: Паттайе и Пхукете. Там преимущественно идут тропические дожди, а на море преобладают волны. Однако это не мешает туристам отдыхать. Кроме того, во всех отелях оборудованы бассейны, а также места для развлечений в помещениях.