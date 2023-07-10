Что посмотреть в Анталье за один день
Анталья — небольшой курортный город в Турции, который очень популярен у российских туристов. Там дешево, теплое море и можно найти хорошие отели с системой “Все включено”. Если вы захотите выбраться за территорию и посмотреть город, то вам хватит одного дня, чтобы увидеть главные достопримечательности без экскурсии.
О том, что посмотреть в Анталье за один день, — в материале “Рамблера”.
Старый город Калеичи
Старый город Антальи расположен внутри крепости, которая охраняла его со стороны моря и равнины. По старому городу можно гулять, любуясь узкими улицами и старинными домиками. По дороге посетите основные достопримечательности старого города: минареты, часовые башни, мечети, порт, площадь Республики — центр старого города и ворота Адриана — первый вход в Калеичи.
В старом городе также расположены смотровые площадки, откуда открывается вид на море. Поэтому, прогуливаясь по Калеичи, не бойтесь заглядывать в небольшие переулки. Там может скрываться самое интересное.
Посещать старый город лучше всего ранним утром, пока не началась жара и не прибыли толпы туристов.
Набережная и парк Коньяалты
На набережной города расположен живописный парк Коньяалты, где можно просто погулять и отдохнуть. Здесь же расположены самые лучшие рыбные рестораны города, поэтому если вы хотите попробовать морепродукты, то смело отправляйтесь в парк. Во время туристического сезона в конце парка работает фуникулер, который ведет на смотровую площадку.
Если вы отдыхаете не на море, то возьмите купальники в Анталью. Парк Коньяалты отмечен “голубым флагом” как один из самых чистых. Для туристов здесь есть вся инфраструктура: душ, туалеты, кабинки для переодевания.
Дюденские водопады и водопады Куршунлу
Рядом с городом расположены его главные природные достопримечательности — водопады. Дюденские расположены в парке недалеко от аэропорта, а Куршунлу — в настоящем заповеднике. Поэтому если у вас осталось достаточно времени, то можете прогуляться по заповедному парку и увидеть уникальные растения. А еще в нем есть зона для пикника, и если вы искали место для ужина в конце экскурсионного дня, то можете взять еду с собой и расположиться на природе.