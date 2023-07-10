Анталья — небольшой курортный город в Турции, который очень популярен у российских туристов. Там дешево, теплое море и можно найти хорошие отели с системой “Все включено”. Если вы захотите выбраться за территорию и посмотреть город, то вам хватит одного дня, чтобы увидеть главные достопримечательности без экскурсии.

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О том, что посмотреть в Анталье за один день, — в материале “Рамблера”.

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Старый город Калеичи

Старый город Антальи расположен внутри крепости, которая охраняла его со стороны моря и равнины. По старому городу можно гулять, любуясь узкими улицами и старинными домиками. По дороге посетите основные достопримечательности старого города: минареты, часовые башни, мечети, порт, площадь Республики — центр старого города и ворота Адриана — первый вход в Калеичи.

В старом городе также расположены смотровые площадки, откуда открывается вид на море. Поэтому, прогуливаясь по Калеичи, не бойтесь заглядывать в небольшие переулки. Там может скрываться самое интересное.

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Посещать старый город лучше всего ранним утром, пока не началась жара и не прибыли толпы туристов.

Набережная и парк Коньяалты

На набережной города расположен живописный парк Коньяалты, где можно просто погулять и отдохнуть. Здесь же расположены самые лучшие рыбные рестораны города, поэтому если вы хотите попробовать морепродукты, то смело отправляйтесь в парк. Во время туристического сезона в конце парка работает фуникулер, который ведет на смотровую площадку.

Если вы отдыхаете не на море, то возьмите купальники в Анталью. Парк Коньяалты отмечен “голубым флагом” как один из самых чистых. Для туристов здесь есть вся инфраструктура: душ, туалеты, кабинки для переодевания.

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