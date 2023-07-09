Какие отели на Мальдивах интересны семьям с детьми и молодежи

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» сегодня обсуждали отдых на Мальдивах: в рамках рубрики #Дежурный менеджер сети турагентств TUDARU Ольга Дроздова ответила на вопросы подписчиков о нюансах направления.

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Многие участники обсуждения получили от специалиста конкретные подборки отелей исходя из своих запросов. В частности, туристов интересовали гостиницы, куда лучше поехать с детьми до 10 лет, чтобы ребятам было нескучно на острове. Таким семьям турагент посоветовала рассмотреть пятизвездочные Kurumba Maldives (Северный Мале атолл), Lily Beach Resort (атолл Ари), Hard Rock Hotel (Южный Мале атолл). Хороший вариант и Heritance – с детским клубом и русскоговорящим персоналом.

Детям постарше, а также их родителям наверняка будут интересны резорты с аквагорками. Их на Мальдивах совсем немного. Ольга Дроздова порекомендовала обратить внимание на Ozen Reserve Bolifushi (Южный Мале атолл), Soneva Fushi (Баа атолл), Intercontinental Maldives Maamunagau Resort (Раа атолл), Holiday Inn Resort Kandooma Maldives (Каафу атолл).

Для молодежи прекрасно подойдут отели с активной анимацией и ночными развлечениями – Paradise Island Resort & Spa, RIU, Lily Beach Resort.

Ольга Дроздова также назвала резорты с большой территорией, живым рифом и собственными виллами на пляже. Именно так был сформулирован один из запросов к турагенту. Среди предложенных вариантов – Biyadhoo Island Resort, его домашний риф имеет около 7 точек для входа. Риф Reethi Faru Resort начинается почти у самого пляжа. А Anantara Kihavah Villas расположен непосредственно на территории биосферного заповедника, здесь можно увидеть, в частности, кораллы с оттенком позолоты.

Турагент напомнила, что на острова лучше ехать с ноября до середины апреля, когда здесь стоит сухая безветренная погода. С другой стороны, многие туристы выбирают сезон дождей из-за более доступных по стоимости туров.