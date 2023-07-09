Экологические тропы в Кыргызстане: что посмотреть и как не заблудиться

Новые прогулочные маршруты появились в Кыргызстане. Экологические тропы проложили к природным объектам, указатели помогают туристам не заблудиться в горах и ущельях. Одна из таких появилась в природном парке Ала-Арча недалеко от Бишкека. Корреспондент «МИР 24» Азамат Касымбеков прошел по маршруту.

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В этом ущелье указатели расположены на всем протяжении маршрута. Они не дадут заблудиться туристам. По словам путешественника из Австралии Кристофа Штрауса, без таких подсказок пришлось бы нанимать проводника.«Я приехал в Бишкек к своему другу. С утра решил прогуляться по горным тропам. Увидел на табличках маршрут к водопаду. Очень удобно, иначе я бы его не нашел. Теперь планирую подняться на Пик Ленина», – поделился турист из Австралии Кристоф Штраус.

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Пройти весь путь можно за три часа. Конечная точка – на высоте больше двух с половиной тысяч метров. Тропа проложена так, что осилить ее сможет и неподготовленный турист. Каждый новый маршрут организаторы просчитывают заранее.

«Проходим полностью своими ногами от начала до конца. Замеряем время, записываем трек. И уже по этому треку будет рассчитываться примерное время для прохождения по этому маршруту. На каждой тропе есть развилки, какие-то спорные участки, где не совсем понятно, куда идти, и как раз на таких местах производится маркировка, устанавливаются указатели», – рассказал менеджер проекта Фонда поддержки развития туризма Кыргызстана Денис Будыло.

На экотропе можно узнать и о местной фауне. Например, в природном парке Ала-Арча обитает краснокнижный барс и редкий гималайский гриф. Фотографии животных развешаны на стендах.

«Мы обрадовались, когда увидели на стендах описание на английском языке. Это хорошо для наших семей, для наших детей. Они узнают, какие животные обитают в этих горах, интересную информацию о них. И нет необходимости лишний раз беспокоить гида», – отметил турист из ОАЭ Адам Мохд Аль Блооши.