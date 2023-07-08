Новые туристические маршруты открыли в Грузии

В Грузию пришло лето. Воздух местами прогревается до плюс 40. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе провел выходные на прогулке и показал самые интересные маршруты для туристов.

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От Батуми 20 километров, от Кобулети – меньше пяти. Это местечко – Цихисдзири. Вот оно – путешествие во времени. Город-крепость «Петра» строили византийцы в 535 году. 440 метров над уровнем моря. Ветер дует со всех сторон. Свежий воздух даже в знойную погоду.

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«Это очень важный стратегический объект той эпохи. Не зря византийцы придавали ему такое значение. Об этой крепости писал Шота Руставели в своем эпосе «Витязь в тигровой шкуре». Каждый камень окутан мистикой и легендами», – отметил участник экскурсионного тура Леван Гигинеишвили.

Из-за обильных и частых осадков вокруг повышенная влажность, поэтому в предгорье Аджарии дома строили из дерева. Этим небольшим строениям почти два века. Селение называется Легва, в переводе на русский – «инжировое». Вокруг были фруктовые сады.

«Вот в таком домике хочется провести пару недель. Это настоящее вдохновение. Можно работать над сценариями, кинопроектами. Хотя, находясь в таком удивительном месте, нужно прямо снимать фильм о жизни этого замечательного уголка», – сказал режиссер Леван Когуашвили.

От низины до высокогорья рукой подать. И вот они – знаменитые Кинтришские водопады и каменные мосты эпохи царицы Тамары. Они без поручней. Похожи на параболы из курса алгебры. Строили в 12 веке по всей Грузии. Сохранились только в этих местах.

«Туристический сезон на пике. Погода, которая капризничала весь июнь, теперь, наконец, установилась. Гостям не будет скучно у Кобулети и в окрестностях. У нас десятки маршрутов на любой вкус. И семейные, и для любителей экстрима», – заявила представитель местной администрации Натия Нижарадзе.