Новые туристические маршруты открыли в Грузии: что и где посмотреть?
В Грузию пришло лето. Воздух местами прогревается до плюс 40. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе провел выходные на прогулке и показал самые интересные маршруты для туристов.
От Батуми 20 километров, от Кобулети – меньше пяти. Это местечко – Цихисдзири. Вот оно – путешествие во времени. Город-крепость «Петра» строили византийцы в 535 году. 440 метров над уровнем моря. Ветер дует со всех сторон. Свежий воздух даже в знойную погоду.
«Это очень важный стратегический объект той эпохи. Не зря византийцы придавали ему такое значение. Об этой крепости писал Шота Руставели в своем эпосе «Витязь в тигровой шкуре». Каждый камень окутан мистикой и легендами», – отметил участник экскурсионного тура Леван Гигинеишвили.
Из-за обильных и частых осадков вокруг повышенная влажность, поэтому в предгорье Аджарии дома строили из дерева. Этим небольшим строениям почти два века. Селение называется Легва, в переводе на русский – «инжировое». Вокруг были фруктовые сады.
«Вот в таком домике хочется провести пару недель. Это настоящее вдохновение. Можно работать над сценариями, кинопроектами. Хотя, находясь в таком удивительном месте, нужно прямо снимать фильм о жизни этого замечательного уголка», – сказал режиссер Леван Когуашвили.
От низины до высокогорья рукой подать. И вот они – знаменитые Кинтришские водопады и каменные мосты эпохи царицы Тамары. Они без поручней. Похожи на параболы из курса алгебры. Строили в 12 веке по всей Грузии. Сохранились только в этих местах.
«Туристический сезон на пике. Погода, которая капризничала весь июнь, теперь, наконец, установилась. Гостям не будет скучно у Кобулети и в окрестностях. У нас десятки маршрутов на любой вкус. И семейные, и для любителей экстрима», – заявила представитель местной администрации Натия Нижарадзе.
Среди отдыхающих пользуются популярностью и джип-туры. На внедорожниках можно подняться высоко в горы. По легенде, огромный камень удалось поднять на вершину влюбленному горцу. Невеста не была уверена в истинности чувств. Вот и сказала: если любишь, подними тяжелую глыбу на высоту. С тех пор она на этом месте.