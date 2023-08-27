Зачем ехать в Бодрум: турецкий курорт с европейским колоритом

Бодрум - это курорт, который привлекает туристов своими аутентичными греческими влияниями, высоким уровнем сервиса и качества, а также близостью к Греции. О том, почему Бодрум станет отличным выбором для вашего следующего путешествия, «Рамблеру» рассказал эксперт и владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко.

© unsplash.com

По словам эксперта, за последние несколько лет интерес к турецкому курорту Бодрум значительно вырос, и это имеет свои причины.

Видео дня

Влияние Греции

То, что делает Бодрум таким особенным и привлекательным для все большего числа туристов - это его греческое наследие.

Бодрум, находившийся под влиянием Греции на протяжении многих лет, унаследовал аутентичные элементы этой страны в своей архитектуре, атмосфере и формах отдыха. Это особенно ценно для тех, кто ищет новые места для отпуска без необходимости прямых перелетов в Европу. Именно поэтому многие обращают внимание на эту часть Турции. Тариел Гажиенко Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Высокий уровень сервиса и качества

Бодрум - настоящий рай для ценителей роскоши и качества. Здесь расположены самые престижные отели Турции и шикарные бутики мировых брендов.

В Бодруме есть район Ялыкавак Марина, который впечатлит даже самых требовательных гурманов. Там расположено множество превосходных ресторанов, принадлежащих международным цепочкам, включая известные российские бренды рестораторанов. Кроме того, Ялыкавак Марина является местом стоянки яхт состоятельных людей со всей Европы, что создает дополнительную атмосферу роскоши и престижа. Вся эта обстановка, в сочетании с непревзойденным уровнем комфорта и сервиса, делает посещение этого района весьма привлекательным для любителей качественного отдыха. Тариел Гажиенко Бизнес-тренер и владелец международной сети туристических агентств GiTravel

Природа

Бодрум расположен на Эгейском побережье Турции. Его живописная природа и окрестности впечатляют туристов своей зеленью, кристально чистым морем и приятным климатом. В отличие от побережья Антальи, где летом температура может достигать 40 градусов, здесь в пик сезона отметка термометра редко поднимается выше 32-33°. Это делает отдых на эгейском побережье особенно комфортным и приятным.