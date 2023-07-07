Бархатный сезон: где за границей можно отдохнуть в сентябре

Горячая пора отпусков закончится в сентябре. Однако во многих странах можно будет отдохнуть в бархатный сезон, да еще и прилично сэкономить. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, куда стоит отправиться в путешествие осенью.

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По его словам, в начале сентября цены на туры значительно снизятся из-за уменьшения спроса.

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"В бархатный сезон стоимость туров становится меньше из-за низкого спроса. Школьники и студенты возвращаются в учебные заведения, дети — в детские сады, а большая часть работающих россиян предпочитает уходить в отпуск летом. Ценник на турпакеты начнет снижаться после 10 сентября", — рассказал Мельник.

Тем не менее эксперт предупредил, что в сентябре нельзя будет купить пакетные туры в Азию и на другие дальние направления.

"В сентябре ни одно дальнее направление не будет просчитано туроператорами. Пакетные туры нельзя будет купить ни из Москвы, ни из другого города России. Расчет относительно Азии и других дальних стран начнется только в конце августа — начале сентября. А пакетные туры можно будет купить не раньше конца октября", — предупредил он.

ОАЭ и Тунис

В бархатный сезон можно смело лететь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты и Тунис.

"В сентябре можно ехать отдыхать в ОАЭ и Тунис. Однако на данный момент с турами в Тунис непростая ситуация, потому что Росавиация дает разрешение на полеты только на ближайшие даты. Если это сохранится, то можно рассмотреть данное направление для отдыха в бархатный сезон. В сентябре там будет теплая погода, которая позволит и загорать, и купаться в море", — отметил собеседник «ВМ».

Танзания и Вьетнам

Если в сентябре станут доступными для покупки туры во Вьетнам и в Танзанию, россияне могут рассмотреть и эти направления.

"В сентябре этого года мы ожидаем туры в Танзанию и во Вьетнам. Эти страны снизили антиковидные требования и порог по визам для россиян. Но сейчас есть сложности с перелетами. Туроператоры ждут разрешения Росавиации на полеты как наших авиакомпаний, так и перевозчиков этих стран. Важно, чтобы наши самолеты не задерживали. В сентябре в Танзании и во Вьетнаме закончатся дожди и начнется сезонное время", — сообщил Мельник.

Таиланд

Эксперт по туризму посоветовал отказаться от поездки в Таиланд из-за сезона дождей, который закончится в октябре. Осадки могут испортить отдых.

"Таиланд — спорная страна для отдыха в бархатный сезон. На данный момент российские авиакомпании туда не летают. Это привело к резкому росту цен на отдых. Многие россияне не готовы лететь в Таиланд из-за высокой стоимости туров. Кроме того, в сентябре продолжается сезон дождей. В Таиланд лучше лететь с октября до середины декабря", — предупредил Мельник.

Мальдивы

Помимо этого, в бархатный сезон не удастся провести хороший отпуск и на Мальдивах. Стоимость туров будет очень высокой, а погода — не подходящей для приятного отдыха.

"Купить пакетный тур на Мальдивы в бархатный сезон также будет невозможно. В России один оператор рассчитывает туры по данному направлению. Летом и в сентябре на Мальдивах очень жарко, но идут проливные дожди. Кроме того, туда можно будет попасть прямым рейсом компании «Аэрофлот», но стоимость билетов будет очень высокой", — заверил Мельник.

Шри-Ланка и Китай

Эксперт рекомендует отдых на Шри-Ланке в бархатный сезон. Однако улететь туда можно будет только из столицы.

"В сентябре можно полететь на Шри-Ланку. Однако полетная программа реализуется только из Москвы. В сентябре закончится сезон дождей, и ничего не будет мешать загорать и купаться", — пообещал специалист.

Кроме того, в сентябре туроператоры могут начать продавать путевки на китайские острова. Это направление отлично подойдет россиянам для отдыха в бархатный сезон.

"Пляжный отдых в Китае очень нравится российским туристам. Мы ждем открытия перелетов на остров Хайнань и в город Санья. В этих зонах располагаются отличные отели. Сейчас пошли небольшие антиковидные послабления, но они продолжают создавать сложности. Например, некоторые регионы острова Хайнань до сих пор закрыты, потому что там проводят профилактические работы. Мы ждем разрешения китайской стороны для полетов. В сентябре на китайских островах начнется самый сезон", — объяснил собеседник «ВМ».

Индонезия

Эксперт считает, что лететь отдыхать в Индонезию в бархатный сезон нецелесообразно. Это направление подойдет самостоятельным туристам для поездки сразу на несколько месяцев.

"В Индонезию нет смысла лететь на отдых в сентябре. Пакетные туры есть только на базе регулярных авиарейсов с пересадкой в Бангкоке, Дубае или Катаре. Стоимость отдыха слишком высока. На Бали лучше лететь на несколько месяцев. Коротких туров на остров нет", — разъяснил он.

Грузия

Также, по мнению специалиста, не стоит рассматривать Грузию для отдыха в сентябре. Можно провести отпуск в другой стране гораздо дешевле.