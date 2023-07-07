Что нужно знать об отдыхе в Абхазии перед поездкой

Абхазия — одна из самых популярных и доступных стран для летнего отдыха у россиян. До нее удобно добираться, а на местных курортах можно найти варианты размещения на любой бюджет.

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Однако ожидания от отдыха в Абхазии могут не совпасть с реальностью. Поэтому перед тем, как ехать в эту страну, нужно убедиться в том, что все планы совпадут с реальностью. О том, что нужно знать, чтобы не разочароваться в отдыхе в Абхазии, — в материале “Рамблера”.

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Высокие цены

Туризм — основной сегмент заработка Абхазии, поэтому местные жители пытаются всеми способами заработать на туристах. Именно поэтому цены здесь в летний сезон сильно повышаются. И если вы слышали о том, что в Абхазии дешево, то речь точно шла не про летний сезон. Не рассчитывайте на сильную экономию, так как в теплое время года цены здесь поднимаются до уровня Сочи.

Отсутствие развлечений

Здесь практически нет мест, где можно организовать вечерний досуг. Основное развлечение — прогулки по набережной и посещение ресторанов. Однако для многих людей это может стать плюсом. Если вы рассчитываете на тихий и спокойный отдых, то можете остановиться в любом городе и районе. Вероятность того, что под окнами у вас будет ночной клуб и отдыхающие толпы людей останется минимальной.

Нет пляжной инфраструктуры

В Абхазии отличные пляжи и чистое, теплое море, но вот с инфраструктурой здесь масса проблем. Пляжи не оборудованы зонтиками и лежаками, и никто вам не скажет ни слова, если вы придете со своим инвентарем. Однако вместе с этим у моря нет ни туалетов, ни кабинок для переодеваний. Поэтому заранее готовьтесь к тому, что с пляжа вам придется идти в купальнике и песке.

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