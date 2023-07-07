Важное решение принято по безвизу в Китай: когда он начнет действовать
Первые туристические группы в Китай по безвизовому режиму смогут зайти уже в конце июля. Именно такие предложения озвучило Минэкономразвития России.
Сообщается, что накануне была завершена работа по обмену списками туристических организаций, которые необходимы для возобновления безвизовых групповых поездок в Китай. Ожидается, что первые туристы по безвизу отправятся в КНР уже через несколько недель.
Так, в ближайшее время специалисты проведут мероприятия для реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для представителей российской туристической отрасли.
Ранее «ФедералПресс» писал, что из-за массового наплыва туристов пункт пропуска Краскино – Хуньчунь не справляется. Китайская сторона привлекла дополнительных сотрудников для оформления въезжающих граждан.