Важное решение принято по безвизу в Китай: когда он начнет действовать

Первые туристические группы в Китай по безвизовому режиму смогут зайти уже в конце июля. Именно такие предложения озвучило Минэкономразвития России.

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Сообщается, что накануне была завершена работа по обмену списками туристических организаций, которые необходимы для возобновления безвизовых групповых поездок в Китай. Ожидается, что первые туристы по безвизу отправятся в КНР уже через несколько недель.

Так, в ближайшее время специалисты проведут мероприятия для реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для представителей российской туристической отрасли.