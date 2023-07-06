В какие страны стоимость авиабилетов из России снизилась

Больше всего, на 23%, цены упали на авиапутешествия в Азербайджан. Билеты в Объединенные Арабские Эмираты в этом июне дешевле на 20%, в Турцию – на 14%. Стоимость упала и на авиаперелеты в Армению, по сравнению с прошлым годом – на 9%, в Израиль – на 7% и на 4% – в Казахстан.