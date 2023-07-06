При планировании отдыха на Мальдивах, многие туристы мечтают о белоснежных пляжах, кристально чистой воде и безмятежной атмосфере. Однако, мало кто задумывается о скрытых тратах, которые могут стать неожиданностью.

Один из основных факторов, который нужно учесть при планировании поездки на Мальдивы, это обязательный туристический налог Green tax. Согласно правилам, каждый турист, независимо от возраста, должен заплатить 6 долларов за каждый день пребывания в стране.

Вторым важным аспектом является сервисный сбор, который составляет 16% и распространяется на все товары и услуги. Этот сбор включает в себя обслуживание в ресторанах, спа, трансферы и другие предоставляемые услуги.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется заранее уточнить у отеля или туроператора, какие именно налоги и сборы будут взиматься во время вашего пребывания.

Об этом рассказали на странице @Chiko_travel.