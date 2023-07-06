5 самых нелепых запретов по всему миру, о которых стоить знать туристам
Отправляясь в отпуск, большинство людей тщательно планируют свой бюджет. Именно поэтому внезапный крупный штраф может серьезно омрачить впечатление от отдыха.
Но если где-то законы понятным нам на интуитивном уровне, то в некоторых местах существуют настолько необычные правила, что мы попросту не догадываемся о них.
Подробнее о самых странных запретах в разных частях света – в материале "Рамблера".
Шри-Ланка
Жители Шри-Ланки очень трепетно относятся к своей религии. Если вдруг у вас есть татуировки с изображением Будды, стоит спрятать их от посторонних глаз. Кроме того, с Буддой нельзя фотографироваться, стоя к нему спиной. В противном случае, вы можете оскорбить религиозные чувства местных. Проигнорировав это правило, можно получить условный срок.
Таиланд
В Таиланде запрещены электронные сигареты и другие девайсы для курения. Если вдруг вы ввезете устройство с собой, и у вас заметит его местная полиция, она вполне может решить, что вы решили нелегально продавать устройство тайцам. А за это грозит тюремное заключение до 10 лет.
Италия
В Венеции запрещено кормить голубей на знаменитой площади Сан-Марко. А в Риме компанию из трех и более человек могут оштрафовать на 500 евро за чрезмерный шум. Кроме того, в Риме запрещено есть хот-доги на улицах, за это также грозит штраф. И наконец, если вас застала жара в Италии, не вздумайте купаться в фонтане – за это тоже предусмотрен штраф.
Карибы
В некоторых странах Карибского бассейна – например, на Барбадосе, Ямайке и Антигуа – нельзя носить камуфляжную одежду. Такие вещи разрешено надевать только военным. За несоблюдение закона грозит штраф или тюремное заключение. Поэтому, отправляясь на отдых на Карибы, камуфляжные шорты стоит оставить дома.
Сингапур
Сингапур неспроста славится своей чистотой – отчасти государству удалось добиться ее при помощи ряда строгих законов. Так, в Сингапуре с 1992 года запрещено пользоваться жвачкой. Такой закон был введен из-за того, что ранее правительству ежегодно приходилось тратить огромное количество ресурсов на очистку общественных мест от выброшенных жевательных резинок.