5 самых нелепых запретов по всему миру, о которых стоить знать туристам

Отправляясь в отпуск, большинство людей тщательно планируют свой бюджет. Именно поэтому внезапный крупный штраф может серьезно омрачить впечатление от отдыха.

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Но если где-то законы понятным нам на интуитивном уровне, то в некоторых местах существуют настолько необычные правила, что мы попросту не догадываемся о них.

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Подробнее о самых странных запретах в разных частях света – в материале "Рамблера".

Шри-Ланка

Жители Шри-Ланки очень трепетно относятся к своей религии. Если вдруг у вас есть татуировки с изображением Будды, стоит спрятать их от посторонних глаз. Кроме того, с Буддой нельзя фотографироваться, стоя к нему спиной. В противном случае, вы можете оскорбить религиозные чувства местных. Проигнорировав это правило, можно получить условный срок.

Таиланд

В Таиланде запрещены электронные сигареты и другие девайсы для курения. Если вдруг вы ввезете устройство с собой, и у вас заметит его местная полиция, она вполне может решить, что вы решили нелегально продавать устройство тайцам. А за это грозит тюремное заключение до 10 лет.

Италия

В Венеции запрещено кормить голубей на знаменитой площади Сан-Марко. А в Риме компанию из трех и более человек могут оштрафовать на 500 евро за чрезмерный шум. Кроме того, в Риме запрещено есть хот-доги на улицах, за это также грозит штраф. И наконец, если вас застала жара в Италии, не вздумайте купаться в фонтане – за это тоже предусмотрен штраф.

Карибы

В некоторых странах Карибского бассейна – например, на Барбадосе, Ямайке и Антигуа – нельзя носить камуфляжную одежду. Такие вещи разрешено надевать только военным. За несоблюдение закона грозит штраф или тюремное заключение. Поэтому, отправляясь на отдых на Карибы, камуфляжные шорты стоит оставить дома.

Сингапур