Названа основная причина подорожания отелей «все включено» в Турции

В результате подорожания алкоголя, являющегося частью программы «все включено» в турецких отелях, цены на отдых All inclusive могут увеличиться. К росту стоимости напитков привело повышение цены «конвертируемой валюты» и падение лиры.

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По данным турецких СМИ, некоторые напитки подорожали на 25-30 процентов. Например, это затронуло водку, виски и текилу продукции группы Perno. По словам президента Ассоциации солидарности дилеров Tekel Эрола Дюндара, стоимость коньяка объемом 0,7 литра увеличилась до 6950 лир (порядка 24 тысяч рублей). Литр виски теперь оценивается в 1200 лир (более четырех тысяч рублей).

Высокая стоимость алкоголя стала проблемой для турецких отелей еще с пандемии коронавирусной инфекции. Это привело к тому, что полиция Турции начала обнаруживать в гостиницах цеха по производству контрафактных напитков. Многие из них подделывали под дорогостоящий алкоголь, передает портал «Турпром».

Цены на путевки в Турцию выросли почти вдвое после пандемии.