Россиянам не хватает денег на отдых в Турции

Резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля, по данным туроператоров, привело к тому, что путешественники стали реже бронировать отели высокого класса или сокращать отпуск.

«Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году «четверки» практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много», – говорит турагент из Москвы Наталья Котельникова.

Сейчас один из востребованных и недорогих отелей – Armas Bella Sun в Сиде стоимостью 136 тысяч рублей за неделю отдыха в июле на двоих и Cesars Resort в Сиде (148 тысяч). Также хорошо продаются туры в нескольких четырехзвездочных отелях.