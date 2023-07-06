Уральские туристы предпочитают отдыхать в Армении, Киргизии и Казахстане

Туристы Урала выбирают для отдыха Казахстан, Армению и Киргизию. Кроме того, Камчатку и Сахалин. Об этом рассказала член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун, написал ТАСС.

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По её словам, среди уральцев стали популярны поездки в Армению после того, как «Аэрофлот» начал выполнять авиарейсы в Ереван. Помимо этого, на Иссык-Куль в Киргизии летает прямой самолёт. Его запустили на неделю раньше из-за короткого сезона на озере. Он завершится в середине сентября.

Коршун отметила, что туристам из Урала нужен морской воздух, чтобы подышать им. По этой причине, туристы выбирают Казахстан – отдых на Каспии в Актау.