RTN: отдых на Кубе в низкий сезон пользуется спросом у россиян
Отдых на Кубе пользуется спросом у россиян, несмотря на низкий сезон. Об этом написало RTN.
Первый прямой рейс на Варадеро авиакомпании «Россия» был почти полный.
Руководитель направления компании «Библио-Глобус» Кристина Александрова рассказала, что жители России соскучились по Кубе. По её словам, отельеры Варадеро предлагают отдыхающим россиянам эксклюзивные пакеты, спеццены и бесплатное премиум-обслуживание.
Туристы стали чаще выбирать отдыха на Кубе, а не в Турции и Египте, заметила она.
Направление привлекательно хорошими ценами, прямым авиарейсом и системой «всё включено».
Россияне приезжают на Кубу на 5-14 дней, чаще на неделю. Направление часто выбирают молодожёны, чтобы совместить отдых на океане с красивыми фотосессиями.
Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun рассказала, что билеты на Кубу продаются хорошо, до конца месяца почти всё раскуплено. По её словам, цены лояльные.
Так, отдых в двухместном номере категории «четыре звезды» в начале августа обойдётся от 137 тысяч рублей.
Размещение в пятизвёздочном отеле на две недели будет стоит от 180 тысяч.
Туристы, которые уже отдохнули на Кубе, рассказали, что там стало лучше с интернетом. Кроме того, часть отелей провели ремонт.