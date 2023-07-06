RTN: отдых на Кубе в низкий сезон пользуется спросом у россиян

Отдых на Кубе пользуется спросом у россиян, несмотря на низкий сезон. Об этом написало RTN.

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Первый прямой рейс на Варадеро авиакомпании «Россия» был почти полный.

Руководитель направления компании «Библио-Глобус» Кристина Александрова рассказала, что жители России соскучились по Кубе. По её словам, отельеры Варадеро предлагают отдыхающим россиянам эксклюзивные пакеты, спеццены и бесплатное премиум-обслуживание.

Туристы стали чаще выбирать отдыха на Кубе, а не в Турции и Египте, заметила она.

Направление привлекательно хорошими ценами, прямым авиарейсом и системой «всё включено».

Россияне приезжают на Кубу на 5-14 дней, чаще на неделю. Направление часто выбирают молодожёны, чтобы совместить отдых на океане с красивыми фотосессиями.

Ольга Иванова, руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun рассказала, что билеты на Кубу продаются хорошо, до конца месяца почти всё раскуплено. По её словам, цены лояльные.

Так, отдых в двухместном номере категории «четыре звезды» в начале августа обойдётся от 137 тысяч рублей.

Размещение в пятизвёздочном отеле на две недели будет стоит от 180 тысяч.