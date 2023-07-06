Россияне массово едут в Китай: пункты пропуска не справляются

На автомобильном пункте пропуска Краскино – Хуньчунь вырос поток путешественников из России. Чтобы не было задержек, китайская сторона задействовала дополнительных работников для оформления туристов.

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Так как безвизовый режим между Китаем и Россией пока не работает, туристическую визу путешествующие получают непосредственно на границе. Сейчас наблюдается наплыв туристов из РФ, которые и ранее жаловались, что процедуры в пунктах пропуска длятся очень долго.

Как пишет biang.ru, в Хуньчуне увеличено число сотрудников таможни, регулирующих потоки людей. Кроме того, заработали дополнительные окна для паспортного контроля. Эти меры позволят ускорить процесс оформления туристов.