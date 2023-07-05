Анапа переполнена, в Турции — дорого: где отдохнуть летом

Когда смотришь фото и видео с анапских пляжей, возникает ощущение, что из припева известной песни «Опа, Анапа» исчезла одна буква. «Загорают только самые высокие», — шутят в комментариях к одному из опубликованных видео.

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«Реально негде яблоку упасть — смотрите, насколько забит пляж. Лучше приходить сюда заранее, часиков в шесть утра, и забивать себе блатное место, чтобы здесь можно было расположиться. Иначе вы будете стоять. Лежачие места уже закончились».

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Другие туристы публикуют фотографии с других пляжей, подальше от центра. И там с местами все в порядке. Да, людей сейчас в Анапе больше, чем обычно, но никакой катастрофы нет, утверждает главный редактор информационного портала Anapa.Media Юрий Львов:

«Это вполне понятно. Я знаю людей, это мои знакомые, которые держат здесь гостиничный бизнес, они говорят: часть людей, стоявшая в пробке [на Крымском мосту], разворачивалась и ехала в Анапу, вместо того чтобы ехать в Крым. Это первое. Второе — это общая ситуация, у нас ограничения, поэтому естественно, что едут в Анапу. Никакого коллапса нет. Куча людей идет на центральные пляжи. Но если отойти сто метров, найдешь свободное место».

Местный бизнес счастлив, говорит Юрий Львов. Но цены, по словам собеседника Business FM, никто не задирает. Статистики пока нет. Остается верить на слово. Или не верить.

К слову, о ценах на отдых. Турция в этом сезоне стала невероятно дорогой. При просмотре путевок в далеко не самую роскошную турецкую «пятерку» на конец июля — начало августа туристы сталкиваются с тем, что цен меньше 250 тысяч рублей на троих за десять ночей просто нет.

На это обратили внимание уже даже сами турки. Местное издание Ekonomi Gazetesi приводит статистику: средний чек путевки в Турцию по сравнению с доковидными временами вырос на 70-90%, а поток российских туристов снизился более чем на треть. Гражданам РФ дешевле уже отдохнуть на Мальдивах, что в издании оценивают как «тревожный сигнал».

Может быть, и не дешевле, но точно сопоставимо, добавляет вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян:

«Из альтернатив — можно поехать на Мальдивы. За 300-350 тысяч рублей вполне можно провести от семи до десяти дней на Мальдивах. Сейчас [это направление] формально является несезонным, хотя температура и погода относительно стабильные. Безусловно, можно рассматривать Таиланд, где также, несмотря на несезон и возможные дожди, можно отдохнуть в пределах 150-300 тысяч рублей. Но, к сожалению, по мере того, как рубль теряет свои позиции, заграничные поездки будут дорожать. Россияне сейчас выбирают и ОАЭ, где, несмотря на очень теплую погоду, ценник ниже Турции на 25-30%».

В этом же списке Куба и Шри-Ланка. Но турки при этом цены для россиян снижать не будут, уверен вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

«Только что закончился огромный праздник для всего мусульманского мира — Курбан-байрам. Не только в Анталии, но и в Стамбуле, Анкаре, Бодруме, Мармарисе не было мест, потому что это мегапраздник. Сейчас закончился Курбан-байрам, море теплое, люди едут со всего мира: из Западной Европы, много людей из России и Казахстана, бывших постсоветских республик. Поэтому турки очень снижать цены не будут».