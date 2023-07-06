Отдых в Турции для россиян стал дороже, чем на Мальдивах

Чтобы российскому путешественнику отдохнуть в Турции этим летним сезоном, придется заплатить немалую сумму денег. Высокая инфляция провоцирует рост цен, а туристы ищут экономный аналог.

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Экономическое издание Ekonomigazetesi сообщает, что средний чек путевки в Турцию подорожал на 70-90%, если сравнивать с доковидным периодом. Из-за этого турпоток из России снизился на треть.

На сегодняшний день можно провести отпуск в Греции за те же деньги, что придется потратить на Турцию, а отдых в Испании и на Мальдивах обойдется дешевле.

Россияне выбирают отдых в Египте, где стоимость услуг упала на 50%.