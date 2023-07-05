Топ-10 необычных направлений для летнего отдыха

Лето в самом разгаре, а значит – самое время планировать идеальный отдых. Если вы еще не решили, куда хотите поехать, а популярные Турция, Египет и Таиланд больше не привлекают, читайте о самых экзотических странах для летнего отдыха в материале MIR24.TV.

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Оман

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Страна в Передней Азии, которая покорит сердце путешественника пустыней, оазисами и длинными пляжами на побережьях Аравийского моря, Персидского и Османского заливов. Чтобы остаться в Омане на срок до двух недель, виза россиянам не нужна. Билеты из Москвы в столицу Омана Маскат начинаются от 35 000 рублей в два конца.

Маскат называют «рукотворным оазисом», который протянулся на 200 километров вдоль Османского залива. Отдыхать летом здесь стоит тем, кто любит жару, температура моря прогревается до +32 градусов, а температура воздуха может превышать +40. Если вы не любитель столь жаркой погоды, то в Оман лучше ехать в сентябре.

Курорты Омана пока не изучены туристами, так как страна начала развиваться всего 40 лет назад. Из-за этого цены относительно не высокие по сравнению с качеством сервиса. Еще один плюс – все жилые комплексы и отели в основном новые, поэтому качество жилья порадует любителей комфорта. Местная валюта – оманский риал, один риал равен примерно 232 рублям.

Кувейт

Государство в юго-западной Азии, являющееся одним из самых богатых в мире из-за добычи и экспорта нефти. Международный туризм Кувейт начал развивать не так давно. Туристов здесь привлекают величественные небоскребы, комфортабельные кафе и рестораны и продуманная до мелочей инфраструктура.

Для поездки в Кувейт россиянам понадобится виза, которую можно оформить в посольстве за 100 долларов. Цена билетов из Москвы в столицу Эль-Кувейт от 35 000 рублей в два конца. Особое внимание туристам стоит обратить на пляжи – купаться на общественных пляжах можно только в закрытой одежде, поэтому здесь редко можно встретить иностранцев. Для комфортного отдыха подойдут пляжные клубы, они идеально оборудованы, со множеством ресторанов, кафе и развлечений. Цена помещения от 9 долларов в сутки за человека, в стоимость обычно включены лежаки и зонты.

Среди достопримечательностей, которые стоит увидеть: Кувейтские башни, небоскреб Аль-Хамра, Большая мечеть, Остров Файлака с гробницами древних греков и античными храмами, Зеленый остров и многое другое. Из преимуществ – здесь всегда жарко, поэтому ежедневный пляжный отдых вам обеспечен. Местная валюта – кувейтский динар, он равен примерно 291 рублю.

Катар

Катар – еще одна идеальная страна для туристов, которые хотят совместить пляжный отдых и развлечения за приемлемые деньги. Несмотря на то, что Катар одна из богатейших стран мира, правительство старается развивать здесь туризм, поэтому цены держат на приемлемом для путешественников уровне.

Отдых здесь обойдется дешевле, чем в соседних Арабских Эмиратах. Россиянам виза в Катар не нужна на срок пребывания до трех месяцев. Перелет из Москвы в Доху и обратно начинается от 65 000 рублей.

Как и в Кувейте, в Катаре надо купаться на специализированных пляжах для туристов. Чудеса современной архитектуры поразят даже искушенных туристов. Обязательно посетите Национальны музей, Музей исламского искусства, парк MIA, банановый остров. Официальная валюта – катарский риал, который равен примерно 25 российским рублям.

Иордания

Арабская страна, где сходятся Африка и Евразия. Здесь можно отдохнуть на побережьях Красного и Мертвого моря значительно дешевле, чем в соседнем Израиле. Кроме того, если Израиль уже изучен российскими туристами, то Иордания еще остается загадкой.

Кроме того, это страна с тысячелетней историей, удачно совмещающая восточный колорит и европейский сервис. Здесь можно поправить здоровье и омолодиться в спа-центрах с лечебной грязью и целебными водами, прикоснуться к древнейшим памятникам, многие из которых связаны с библейскими сюжетами.

Цена полета из Москвы в иорданскую столицу Амман стоит от 63 000 рублей в два конца. Виза до 30 дней оформляется прямо в аэропорту. Местная валюта – иорданский динар, который равен 126,50 рубля.

Филиппины

Если вам хочется побыть вдали от цивилизации, искупаться в теплом море и насладиться природой, то отпуск можно провести на Филиппинах. Местные пляжи официально признаны одними из самых красивых в мире, а остров Боракай считается прототипом пляжа из рекламы Баунти.

На Филиппинах вас ждет настоящая островная жизнь, очень часто рядом с отелями можно увидеть обезьян, необычных птиц и других животных, которые забегают прямо из джунглей. На Филиппинах вы забудете о суете и с легкостью достигните уединения с природой.

Чтобы остаться на Филиппинах на срок до одного месяца, российским туристам виза не нужна, перелет из Москвы в Манилу и обратно начинается от 65 000 рубле на человека. Чтобы не столкнуться с мошенничеством, лучше бронировать жилье на проверенных сервисах с отзывами. Официальная валюта – филиппинское песо, равное примерно двум рублям.

Марокко

Страна, о которой многие россияне узнали благодаря популярному в 2000-х сериалу «Клон». Отправиться в одну из самых «европейских» стран в Африке россияне могут без визы, если срок поездки не превышает трех месяцев. Цена на авиабилеты из Москвы и обратно начинается от 70 000 рублей с человека. Официальная валюта – марокканский дирхам, который стоит около 10 рублей.

Несмотря на то, что в Марокко всегда тепло, ехать за пляжным отдыхом лучше всего летом. Там самые популярные курорты омываются Атлантическим океаном, поэтому даже в самую знойную жару вода не прогревается выше 24 градусов.

Марокко абсолютно уникальное направление: так как находится на стыке арабских, европейских и африканских традиций. Туристам стоит съездить в Фес, где находятся старейший университет в мире Аль-Карауин и гробница султана, основавшего город. Главный туристический город с разнообразными базарами, ресторанами и клубами с местным колоритом – это Марракеш. Среди курортных городов славятся Касабланка и Агадир.

Албания

Если вы не хотите далеко лететь, но у вас есть желание исследовать необычное направление, можно поехать в одну из самых загадочных европейских стран Балканского полуострова. Албания в течение 50 лет была изолирована от всего мира. Здесь сохранилась дикая и нетронутая природа, знаменитые бетонные бункеры, а также памятники древнеримской, византийской и османской культуры.

Большая часть Албании покрыта горными хребтами, откуда можно наблюдать живописные пейзажи девственной природы. И, конечно, здесь есть курорты, которые подойдут для пляжного отдыха, например, Саранда, Тирана и Дуррес.

Чтобы попасть в Албанию, россиянам надо оформить визу в посольстве. Цена авиабилетов в два конца из Москвы начинается от 50 000 рублей.

Ямайка

Самое дальнее направление среди десяти стран, которое подойдет самым искушенным туристам. Далекий остров, воспетый во многих популярных произведениях, как частица свободы в мире. Островное государство расположено в Центральной Америке в Карибском бассейне.

В прошлом страна была английской колонией. Ямайка привлекает путешественников экзотической природой и чистейшими пляжами. Основная часть туристов – граждане США, российских путешественников здесь пока что не так много.

Чтобы отдохнуть на Ямайке, заранее оформлять визу не надо – ее вам поставят прямо в аэропорту. Авиабилеты не дешевые – от 250 000 из Москвы в два конца. Официальная валюта – ямайский доллар, равный 60 копейкам.

Аруба

Еще одно дальнее островное направление, которое является частью королевства Нидерланды, это Аруба. Несмотря на это, здесь свои паспорта, валюта и язык.

Аруба поражает своими оригинальными пляжами. Например, на пляже «Фламинго» прямо среди отдыхающих прогуливаются розовые фламинго. После отдыха на море можно отправиться вглубь острова сквозь заросли манговых деревьев. На острове много и другой живности, которая не скрывается от глаз туристов. Помимо фламинго можно близко наблюдать ящериц, крабов, пеликанов, детенышей муренов и цаплю.

Лететь до Арубы далеко, поэтому билеты из Москвы в два конца начинаются от 270 000 рублей. Россиянам также необходимо оформить визу. Официальная валюта – арубанский форин, который равен 49 рублям.

Ливан

Еще одно неизведанное туристами направление на Ближнем Востоке – Ливан. До гражданской войны в 1975 году, которая длилась целых 15 лет, Ливан был крайне процветающим государством с преимущественно христианским населением. Страна считалась финансовой и банковской столицей Ближнего Востока, из-за чего ее называли «Ближневосточной Швейцарией».

Здесь есть все для качественного отдыха – длинная береговая линия (225 километров), чистейшие песчаные пляжи и необычные экскурсии. Например, именно в Ливане можно побывать в самом древнейшем городе на Земле – Библосе, где придумали древний алфавит.