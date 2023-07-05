Отдых на озере Севан в Армении: что и почем предлагают туристам

На озере Севан в Армении открылся купальный сезон. Там действуют не только частные, но и бесплатные пляжи. Корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц оценил сервис и развлечения.В Ереване +33, а на Севане – комфортные +22. Вода приятно теплая, солнце еще не сильно припекает. Начало июля – самый лучший период для отдыха на самом популярном летнем курорте Армении. Отдыхающих на озере уже немало. Многие приходят на общественные пляжи, их три. Здесь все бесплатно: раздевалки, шезлонги, игровые площадки. Территорию патрулируют полицейские, здесь же круглосуточно дежурят спасатели. Замдиректора службы спасения лично приехал проинспектировать работу подчиненных.

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«В субботу и воскресенье несут усиленное дежурство, учитывая большой наплыв отдыхающих. Спасатели оснащены всем необходимым и соответствующей техникой», – сообщил заместитель директора службы спасения МВД Армении Егор Карапетян.

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Еще один общественный пляж скоро откроется на восточном побережье. Здесь будет глэмпинг – палаточный лагерь со всеми удобствами. Основа шатров – из дерева, конструкции – металлические, покрытие – пленочное. Также расчищают прибрежную зону, скоро оборудуют.

«За одну ночь в двухместном домике и завтрак клиент заплатит около 30 тысяч драмов. Мы также установим фудкорт, а вход на пляж будет бесплатным», – отметил основатель гостиничного комплекса Ваган Енокян.

Популярны и частные пляжи. В этом гостиничном комплексе можно покататься на гидроциклах, парусниках, катерах и верхом на лошади.

«Маленькая Швейцария, просто чудесно, лошадки отличные. Все здорово, супер. Сейчас идем пробовать севанских раков и сига», – поделилась турист из Москвы Ольга Романова.

Здесь же расположены точки питания и открытый бассейн. Территория под круглосуточной охраной.

«Мы предлагаем отдыхающим гостиничные номера, коттеджи и бунгало. Если же посетители не хотят остаться на ночь, а желают просто день провести на пляже, то в этом случае плата за вход для взрослых – три тысячи драмов, а для детей до шести лет – вход бесплатный», – рассказала администратор гостиничного комплекса Наре Акопян.

Цены начинаются с 42 тысяч драмов (около девяти тысяч рублей). В стоимость входит ночевка, завтрак и ужин. Отдыхать сюда приезжают из Китая, Японии, стран Европы и Африки, но большинство, конечно же, из России.

«Сказочные виды, море армянское, озеро очень красивое, шикарный отель, питание великолепное, фрукты, мясо, овощи – все в достатке, номера чистейшие», – подчеркнула турист из Брянска Инна Тимонина.