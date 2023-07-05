Заграничный отдых для россиян подорожал еще на 7 %

Стоимость заграничных туров за одну неделю выросла на 6–7 %. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, это произошло из-за ослабления рубля.

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«Особо чувствительный удар пришелся по массовому бюджетному сегменту – Турции и Египту», – отметили в АТОР.

Недельный отдых в Турции россиянам обойдется в среднем в 150 тысяч рублей, а в Турции – в 170–200 тысяч рублей. Цены достаточно высокие, в особенности для жителей регионов.