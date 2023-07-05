Россиянин посетил Германию и нашел неожиданное сходство с СССР

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и удивился неожиданному сходству местных загородных участков с советскими дачами. Своей находкой он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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По словам автора блога, немецкие дачи представляют собой небольшие наделы земли размером от трех до шести соток. Они используются для хозяйства и отдыха, а капитальные строения там возводить запрещено.

«Помните такое, кто постарше? Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жилье. Как говорил мой дедушка, "не толще, чем в полкирпича, чтобы нельзя было постоянно жить в доме из-за зимы"», — пояснил россиянин.

Он добавил, что часто к немецким летним домикам даже не подведены коммуникации: электричество местные жители получают от солнечных батарей, а воду берут из колодца.

По словам путешественника, немцы любят свои дачные участки и хорошо ухаживают за ними.

«Все дело в том, что в Германии есть определенные правила, обязывающие владельцев содержать свою территорию в определенном состоянии. И за этим пристально следят сами дачники: ведь никому не хочется жить по соседству с бомжатником. Тут же сообщат в местную администрацию», — поделился блогер.