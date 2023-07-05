Туры в две популярные у россиян страны подорожали за год вдвое

Туры в две популярные у россиян страны, Турцию и Египет, за год подорожали примерно на 50 процентов. Об этом «Известиям» Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Неделя отдыха в Египте сейчас обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих, в Турции — 170–200 тысяч, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, цену регулирует и курс валют — доллар и евро приблизились к 90 и 98 рублям соответственно.

По сравнению с прошлой неделей спрос у туристических компаний сократился почти на треть, уточнил специалист.