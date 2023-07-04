Путешественник рассказал о том, как самостоятельно организовать отдых в Турции
Курортный сезон находится в самом разгаре. Наиболее популярным местом для отдыха у россиян остается Турция. Однако в 2023 году в сети стали часто появляться негативные отзывы: несоответствие цене качества, множество мошеннических махинаций и негативное отношение к русским. Общественная служба новостей выяснила, как можно недорого отдохнуть в Турции и что необходимо делать, чтобы не быть обманутым.
Журналисты портала ОСН пообщались с путешественником и блогером Андреем Михайловым (имя изменено), который уже много лет ездит в Турцию и периодически там проживает. В моменты, когда находится в Турции, он становится консультантом и гидом для россиян, приехавших на отдых. Прежде всего речь идет о тех россиянах, которые едут в Турцию не по путевкам, а на «своих двоих».
«У турфирм, конечно, есть преимущества в виде определенных гарантий, профессиональных агентов, которые смогут решить те или иные вопросы в течение короткого времени. Но многим путешественникам не нравятся рамки, которые им задают турфирмы», – рассказывает Андрей.
Несмотря на то что цены на туры в Турцию очень сильно выросли, путешественник считает, что на турецких берегах можно провести одну-две недели за совсем скромные деньги.
Первое, что советует Михайлов, необходимо обзавестить банковской картой системы UnionPay, так как в Турции почти не принимаются российские карты. Второй вариант – обменять рубли на доллары в России, а по приезде в Турцию сделать обмен на лиры. Обменять рубли на лиры можно и в турецких аэропортах, однако курс будет достаточно «грабительским».
Затем следует определиться с авиабилетами. По словам Андрея, даже сейчас билеты в Анталию или Стамбул можно приобрести за 10–12 тыс. рублей на одного человека. Он рекомендует просматривать как агригаторы, так и авиакомпании.
Что касается проживания, то можно забронировать номер как в отеле любой звездности, так и хостелы. Еще одним вариантом является снять квартиру.
«Можно заморочиться и вообще снять на несколько дней квартиру. Анталия — город большой, но до моря из любой точки города можно добраться за 20 минут на такси или на общественном транспорте», – отмечает блогер.
Следующим пунктом можно назвать транспорт в городе. Андрей Михайлов рассказывает, что такси достаточно дорогое, дороже Москвы, а вот общественный транспорт доступен. Поездка в автобусе или наземном метро стоит порядка 10 лир.
Что касается питания – то тут все зависит от туриста. По словам Андрея, если путешественник забронировал отель с all-inclusive, то беспокоиться не о чем. Если же человек едет «дикарем», то ему не составит труда найти сервисы с отзывами, меню и ценами того или иного ресторана или кафе.
«Цены в общепитах приемлемые. Пообедать или поужинать в расчете на одного человека можно в переделах 200–300 лир. Но при этом надо учитывать, что алкоголь разливают не везде», – добавил собеседник.
И самое главное – отдых на море. Платить за то, чтобы позагорать или поплавать, не придется. Блогер отмечает, что, во-первых, есть общественные пляжи. Во-вторых, можно найти небольшие пляжные кафе, у которых имеется собственная пляжная территория, где можно арендовать лежак с зонтиком. Средняя цена на весь день – 150 лир.
Напоследок Михайлов порекомендовал всем, кто собирается отдыхать «дикарями», составить план поездки:
- Определиться с датами отдыха.
- Найти место проживания.
- Найти и скачать приложение с отзывами о ресторанах, кафе, других сервисах.
- Определиться с местами, которые вы хотели бы посетить, и равномерно их распределить в период пребывания.
- Решить вопрос с валютой.
- Не бояться отстаивать свое мнение с таксистами и продавцами.
- И просто наслаждаться отдыхом.
Путешественник считает, что если придерживаться подобного подхода, то стоимость отдыха не превысит сумму в 50 тыс. рублей. Однако, заключил собеседник, лучше всегда иметь деньги про запас.