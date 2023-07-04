Как самостоятельно организовать отдых в Турции

Курортный сезон находится в самом разгаре. Наиболее популярным местом для отдыха у россиян остается Турция. Однако в 2023 году в сети стали часто появляться негативные отзывы: несоответствие цене качества, множество мошеннических махинаций и негативное отношение к русским. Общественная служба новостей выяснила, как можно недорого отдохнуть в Турции и что необходимо делать, чтобы не быть обманутым.

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Журналисты портала ОСН пообщались с путешественником и блогером Андреем Михайловым (имя изменено), который уже много лет ездит в Турцию и периодически там проживает. В моменты, когда находится в Турции, он становится консультантом и гидом для россиян, приехавших на отдых. Прежде всего речь идет о тех россиянах, которые едут в Турцию не по путевкам, а на «своих двоих».

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«У турфирм, конечно, есть преимущества в виде определенных гарантий, профессиональных агентов, которые смогут решить те или иные вопросы в течение короткого времени. Но многим путешественникам не нравятся рамки, которые им задают турфирмы», – рассказывает Андрей.

Несмотря на то что цены на туры в Турцию очень сильно выросли, путешественник считает, что на турецких берегах можно провести одну-две недели за совсем скромные деньги.

Первое, что советует Михайлов, необходимо обзавестить банковской картой системы UnionPay, так как в Турции почти не принимаются российские карты. Второй вариант – обменять рубли на доллары в России, а по приезде в Турцию сделать обмен на лиры. Обменять рубли на лиры можно и в турецких аэропортах, однако курс будет достаточно «грабительским».

Затем следует определиться с авиабилетами. По словам Андрея, даже сейчас билеты в Анталию или Стамбул можно приобрести за 10–12 тыс. рублей на одного человека. Он рекомендует просматривать как агригаторы, так и авиакомпании.

Что касается проживания, то можно забронировать номер как в отеле любой звездности, так и хостелы. Еще одним вариантом является снять квартиру.

«Можно заморочиться и вообще снять на несколько дней квартиру. Анталия — город большой, но до моря из любой точки города можно добраться за 20 минут на такси или на общественном транспорте», – отмечает блогер.

Следующим пунктом можно назвать транспорт в городе. Андрей Михайлов рассказывает, что такси достаточно дорогое, дороже Москвы, а вот общественный транспорт доступен. Поездка в автобусе или наземном метро стоит порядка 10 лир.

Что касается питания – то тут все зависит от туриста. По словам Андрея, если путешественник забронировал отель с all-inclusive, то беспокоиться не о чем. Если же человек едет «дикарем», то ему не составит труда найти сервисы с отзывами, меню и ценами того или иного ресторана или кафе.

«Цены в общепитах приемлемые. Пообедать или поужинать в расчете на одного человека можно в переделах 200–300 лир. Но при этом надо учитывать, что алкоголь разливают не везде», – добавил собеседник.

И самое главное – отдых на море. Платить за то, чтобы позагорать или поплавать, не придется. Блогер отмечает, что, во-первых, есть общественные пляжи. Во-вторых, можно найти небольшие пляжные кафе, у которых имеется собственная пляжная территория, где можно арендовать лежак с зонтиком. Средняя цена на весь день – 150 лир.

Напоследок Михайлов порекомендовал всем, кто собирается отдыхать «дикарями», составить план поездки:

Определиться с датами отдыха. Найти место проживания. Найти и скачать приложение с отзывами о ресторанах, кафе, других сервисах. Определиться с местами, которые вы хотели бы посетить, и равномерно их распределить в период пребывания. Решить вопрос с валютой. Не бояться отстаивать свое мнение с таксистами и продавцами. И просто наслаждаться отдыхом.