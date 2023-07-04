Мальдивские острова – это райское место, где можно насладиться белоснежными пляжами, чистой водой и роскошным отдыхом. Но когда же лучше всего туда отправиться?

С января по апрель на Мальдивах практически нет осадков, что делает этот период самым солнечным и сухим. Это время года считается высоким сезоном, когда на островах царит идеальная погода для пляжного отдыха. Однако, несмотря на все преимущества, этот период также считается дорогим сезоном. Из-за его популярности, стоимость проживания и туристических услуг может быть значительно выше, чем в другие месяцы.

С апреля по сентябрь на Мальдивах наступает влажный сезон. В это время на островах часто случаются кратковременные дожди и грозы. Однако, не стоит пугаться – дожди обычно непродолжительные и не мешают наслаждаться отдыхом. Температура воздуха остается приятной, а цены на проживание и туристические услуги становятся более доступными.

Об этом рассказали на странице @Chiko_travel.