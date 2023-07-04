Визовый центр Италии увеличил сроки рассмотрения запросов

"В связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно. Просим вас предоставлять соответствующий комплект документов со значительным запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки, как минимум, за 15 рабочих дней до начала поездки", - указывается на сайте.