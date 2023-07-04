7 стран опасных для женщин: не отправляйтесь туда в одиночку

Собираясь в путешествие в одиночку или с компанией подруг, стоит выбирать безопасные страны, где вас не будут подстерегать опасности домогательств, грабежа или слишком экстремальные ситуации. Среди популярных туристических направлений есть те, которые не совсем подходят для женского отдыха.

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Австралия

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Развитая страна с палящим солнцем, синим океаном, серфингом и десятками развлечений, кажется, вполне безопасным вариантом. Но местная фауна может быть шокирующей: акулы, пауки, скаты и не совсем дружелюбные кенгуру. Чтобы справиться с экстремальными ситуациями, стоит отправляться туда в компании мужчины.

Колумбия

Туризм в эту страну опасен для женщин и для мужчин. Дело в том, что в городах орудуют банды и часто случаются вооруженные конфликты. Можно попасть в перестрелку, стать жертвой грабителей.

Кроме того, в стране все еще распространено сексуальное рабство, а значит, туристкам находиться на севере Колумбии особенно опасно.

Мексика

В отелях и на организованных экскурсиях можно чувствовать себя безопасно, но в городе туристок подстерегают опасности: в метро легко стать жертвой грабителей, лишившись гаджетов, украшений, денег, а таксисты иногда домогаются пассажирок. Поэтому, если планируете отдыхать в Мексике, то старайтесь не покидать туристическую зону.

Бразилия

Эти же правила касаются Бразилии: лучше не покидать отель и не отбиваться от туристических групп. Чаще всего на городских улицах нападают на женщин, у них отнимают драгоценности, наличные деньги, гаджеты. Опытные экскурсоводы рекомендуют осматривать города только компанией, в которой есть несколько мужчин.

Филиппины

Острова можно назвать поистине райскими: нетронутая природа и дикие птицы завораживают, теплый океан позволяет плавать круглосуточно, а удобные отели позволяют по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Но в группе островов есть один, куда туристкам лучше никогда не попадать: Тави-Тави. Здесь банды действуют почти безнаказанно, а девушки часто становятся жертвами грабежей и насилия.

Индия

Считается, что Гоа почти безопасен для туристов, в отличие от других регионов страны. Местная еда и полная антисанитария могут привести к серьезному отравлению, поэтому путешествовать в одиночку точно не стоит. А еще каждые 20 минут, по статистике, происходит половое насилие над женщиной.

Турция