Чем питаться в Китае, чтобы не заболел желудок

Некоторые туристы во время путешествия в Китай жалуются на болезненные ощущения в желудке. Неприятное чувство появляется из-за того, что еда в этой стране очень однообразная, с большим количеством соусов, жиров и углеводов.

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Желудок, который привык к европейской пище, может пострадать после путешествия в Китай. Однако этого можно избежать. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

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Проверяйте рыбу и морепродукты

Никогда не выбирайте блюда из рыбы и морепродукты по картинкам. Всегда ходите в заведения, где можно выбрать морскую пищу из аквариума. Так вы будете уверены в том, что вам подадут свежие продукты, а в Китае рыбой и креветками очень легко отравиться.

Кстати, в Китае обязаны выловить продукт при вас, оглушить его и взвесить. Уже после этого рыбу готовят на кухне. Если в ресторане такой практики нет, то вероятнее всего они подают другие продукты, которые ранее были испорчены.

Будьте аккуратны с овощами

Туристам не рекомендуют употреблять овощные салаты в небольших городах придорожных кафе, в таком случае от еды лучше воздержаться. Дело в том, что овощи и фрукты в таких местах моют плохо: закидывают их в тазик с водой, а потом вытаскивают. Кроме того, часто бывает такое, что выращивают овощи сами владельцы заведения. В таком случае огород может находиться на обочине трассы или около химического завода. Поэтому уверенности в таких продуктах нет.

Найдите правильную пекинскую утку

Если вы приехали в Китай, то почти во всех ресторанах вы попробуете лишь подобие пекинской утки. Это традиционное блюдо по правильному рецепту готовят только несколько ресторанов в Пекине. Все остальное — подделка. Поэтому не стоит портить первое впечатление об этом традиционном блюде. Заранее забронируйте место в кафе в Пекине, где есть сертификат о правильном приготовлении пекинской утки.

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