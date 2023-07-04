АТОР: Цены на путевки в Турцию выросли почти вдвое после пандемии

Средний чек на отдых в Турции для россиян вырос почти в два раза после пандемии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В исследование включили брони отелей с системой «все включено», а также стоимость авиаперелета. Так, в 2019 году средняя стоимость поездки в Турцию на 10 ночей варьировалась от 50 до 60 тысяч рублей на человека, сейчас этот ценник увеличился до порядка 118 тысяч рублей.

Представители туристической отрасли отметили, что резкий скачок цен отпугнул многих туристов и теперь общее количество проданных туров сократилось почти на 40% по сравнению с 2019 годом, передает сайт АТОР.

14 июня сообщалось, что увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Придерживаясь такой ценовой политики, Турция может потерять туристов из России.