Отдыхающих в Турции туристов попросили не посещать эти провинции

Туристов, которые отдыхают в Турции, предупредили о возможной опасности. Путешественников попросили не посещать определённые районы, так как вероятны теракты. Об этом написал «Турпром» со ссылкой на сообщение МИД Великобритании. Оно актуально также для россиян.

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Отдыхающих попросили не приезжать в провинции Хаккари и Ширнак, которые находятся поблизости с сирийской границей. Туристов просят оформить страховку перед поездкой.

Сообщается, что угроза терактов может исходить от многих групп. Подчеркивается, что ограничения носят рекомендательный характер. Турция не планирует закрывать полёты на свою территорию.