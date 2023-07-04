Названа пятерка необычных авиакомпаний со всего мира

По данным Simple Flying, авиакомпания Lord's Airline, выполнявшая рейсы из Майми в Тель-Авив, запрещала употреблять алкоголь на борту. Перевозчик предлагал пассажирам Библии и религиозные фильмы для перелета через Атлантику, а бортовые журналы заменил на Торы. Однако компания прекратила свою деятельность в 1987-м.

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Курение на борту было запрещено авиавластями США в 90-х годах. На фоне этого два бизнесмена из Флориды решили нарушить закон и основать свою авиакомпанию, разрешающую никотин на высоте 30 тысяч футов. Перевозчик был ограничен пассажирами старше 21 года. Кроме того, людей на борту угощали бы гамбургерами. Но авиакомпания так и не получила лицензию.

Крошечная, но роскошная MGM Grand Air с характерным логотипом в виде головы льва была основана в 1987-м и эксплуатировала три Boeing 727 и три Douglas DC-8. Компания обещала, что на каждом рейсе будет максимум 33 пассажира и пять бортпроводников. В каждом лайнере были контурные вращающиеся сиденья, отдельные конференц-залы и изысканные блюда, которые подавали в фарфоре. Однако перевозчик не пользовался популярностью. В конце 1992 года MGM Grand Air приостановила регулярные рейсы, сославшись на рецессию и жесткую конкуренцию со стороны других авиакомпаний.

Janet Airlines являлась сверхсекретной авиакомпанией, перевозившей чиновников в спецобъекты, такие как Зона 51. Хотя данные о ней расплывчаты, когда-то она публиковала вакансии бортпроводников, базирующихся в Лас-Вегасе.