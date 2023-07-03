По Турции выпустили предупреждение об опасности для туристов

Британский МИД выпустил правила для туристов, которые едут в Турцию, пишет "Турпром".

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Путешественников просят воздержаться от поездок в некоторые регионы страны, в том числе находящихся на границе с Сирией. Во-первых, в Сирии идут бои, во-вторых, именно на границе с Сирией были февральские землетрясения.

Еще одна угроза - исходящая от террористов.

Наконец, перечислены несколько законов, которые надо знать в Турции.

1. У туриста должно быть удостоверение личности с фотографией.

2. Нельзя оскорблять национальную символику и валюту.

3. При посещении мечети надо одеваться скромнее.

4. Действует запрет на курение в общественных местах.