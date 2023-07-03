Как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции "все включено"

В июне спрос на отдых в Турции значительно возрос, и появились выгодные предложения на горящие туры. Сейчас можно приобрести десятидневный пакет на двоих с системой "все включено" по цене от 80 до 100 тысяч рублей.

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Однако, стоит учесть, что эти предложения относятся к бюджетным отелям и на месте могут возникнуть дополнительные расходы.

Один из возможных недостатков – номер. Например, Елизавете Агаповой, отдыхавшей с пожилой матерью в курортном городе Сиде, предложили номер с общей кроватью. Поэтому следует обратить внимание на описание номера и убедиться, что он имеет две кровати (twin), а не одну (double).

Также, две женщины, ищущие спокойный отдых, столкнулись с дискотеками каждый день, оказавшись в отеле в Паялларе под Антальей. Их номер выходил прямо на место проведения шумных мероприятий.

Относительно пляжа на территории отеля, ожидания российских туристов часто расходятся с реальностью. Хотя в описании обещаются новые бесплатные шезлонги и чистые полотенца, на самом деле море может находиться за дорогой и подземным переходом. Иногда также может возникать нехватка шезлонгов и зонтиков, особенно если количество гостей превышает предложение.

При выборе гостиницы в Турции стоит быть внимательным к описанию услуг, чтобы избежать возможных разочарований и непредвиденных расходов на месте.