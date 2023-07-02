Абхазцы рассказали, что их раздражает в туристах из России

В последнее время многие россияне выражают недовольство отдыхом в Абхазии. Со стороны местных жителей также поступает немало жалоб.

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Во-первых, некоторые туристы презрительно относятся к местному населению. Особенно это заметно по отношению к тем, у кого нет «миллиардов».

Во-вторых, не все россияне знают о традициях Абхазии. Многие приезжие разгуливают по улицам города и кафе полуголыми, что совершенно неприемлемо в этой стране.