Абхазцы рассказали, что их раздражает в туристах из России
В последнее время многие россияне выражают недовольство отдыхом в Абхазии. Со стороны местных жителей также поступает немало жалоб.
Во-первых, некоторые туристы презрительно относятся к местному населению. Особенно это заметно по отношению к тем, у кого нет «миллиардов».
Во-вторых, не все россияне знают о традициях Абхазии. Многие приезжие разгуливают по улицам города и кафе полуголыми, что совершенно неприемлемо в этой стране.
Еще одной причиной недовольства называются завышенные требования к арендованному жилью. Приезжие платят за него «копейки», но жалуются на отсутствие завтраков и интернета, передает «Глас.ру».