Чем привлекает туристов армянский Гюмри

Жители Армении одинаково любят отдыхать за границей и в своей стране. Одно из главных направлений на выходные – город Гюмри, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян.

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Изучение Гюмри лучше всего начать со Старого города. Именно здесь сохранились здания конца XIX – начала XX века. Построены они из черного туфа. Вот это, например, балкон из знаменитого советского фильма «Треугольник».

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Старая архитектура притягивает в город тысячи туристов. Советские многоэтажки во время страшного спитакского землетрясения сравнялись с землей, а вот здания дореволюционной постройки стоят до сих пор. Но опытные гиды покажут город с необычной стороны.

«Есть ряд блюд, специально для которых люди ездят в Гюмри, чтобы их попробовать. Мясо, рыба, даже местная гата. Что может быть обычнее гаты? Но гюмрийская гата совершенно особенная. Это проявляется в нашем диалекте. Послушать гюмрийскую речь – дорогого стоит. Если Ереван – араратоцентричный город, то из Гюмри прекрасный вид на самую высокую гору Армении», – рассказал гид Ованес Франгулян.

По данным статистики, в Гюмри на одного человека приходится несколько талантливых людей. Здесь родились и выросли известные ученые, поэты, музыканты, ремесленники и художники. В их числе сестры Мариам и Ерануи Асламазян, чья картинная галерея – одно из самых популярных мест.

«Художницы всегда бросали вызов стереотипам о женщинах, наделяя их силой воли и решимостью. В Гюмри есть с десяток музеев, которые можно бесконечно изучать. И каждый раз ты набираешь огромный багаж знаний, который тебя меняет навсегда», – сказала туристка Сирануш Саргсян.

В летнюю жару из северной столицы Армении гости привозят клкланы. Пузатые чашки для воды из разных материалов издают необычный звук.

«Он называется клклан, потому что именно так звучат пузырьки, которые выходят, когда вы пьете воду из этого кувшинчика. Секрет есть, его несложно заметить: на самом дне припаяна полусфера и, когда вы наклоняете, чтобы попить воды, из этой полусферы пузырьками выходит воздух. И не просто выходит, а слышны вот эти булькающие звуки», – объяснил гид.

Сделать такой кувшинчик в Гюмри можно самому. Здесь есть арт-студии, которые готовы принять вас в любое время суток.

«Приходят, например, семьями. С детьми, взрослые приходят. Приходят даже парами, чтобы создать парные вещи», – сказал работник арт-студии Тигран Геворкян.

«Я приехала в Гюмри на четыре месяца. Попросила принять меня в студию как волонтера. Учусь глиняному делу и наслаждаюсь чудесным городом мастеров», – рассказала туристка из Франции Эмма Ревийе.