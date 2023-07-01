Какие прививки нужны для отдыха за границей

Для посещения россиянами ряда стран за границей необходимо сделать прививки от инфекций, имеющих большое распространение в этих регионах. URA.RU приводит информацию о том, какие прививки стоит сделать для отдыха за рубежом.

© Unsplash

С помощью прививок можно обезопасить себя от многих опасных болезней. А для получения визы в некоторые государства вакцинация является обязательным условием.

Видео дня

Перед поездкой в незнакомую страну необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию в ней. Информацию можно посмотреть на сайте ВОЗ в разделе «Новости о вспышках болезней». Роспотребнадзор советует посмотреть собственную медицинскую карту (в лечебном учреждении по месту жительства) и уточнить, привиты ли вы против инфекционных заболеваний, которые включены в Национальный календарь прививок РФ (дифтерия, коклюш, корь, эпидемический паротит, краснуха). Если срок подходит к очередной ревакцинации, то нужно ее получить до поездки.

Прививка от кори

Роспотребнадзор рекомендует отдыхающим сделать прививку от кори. «Потому что уровень заболеваемости корью в Европе и Азии, а также в Америке сегодня очень высок», — отметили в ведомстве. В нем добавили, что в экзотических странах большой риск кишечных инфекций и холеры. Нужно обращать внимание на еду, проверять степень прожарки или варки. «И, конечно же, вода должна быть только бутилированной. Желательно, чтобы вы открывали ее сами», — заключили в Роспотребнадзоре.

Прививка от желтой лихорадки

Желтая лихорадка передается через укус комара. Инфекция распространяется в 32 странах Африки и 12 странах Южной Америки. Лечение лихорадки крайне тяжелое и чаще всего имеет смертельный исход. Данная прививка рекомендуется для всех, кто посещает Африку и Южную Америку. Минимум за десять дней до поездки нужно сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Для вакцинации есть ограничения для лиц с низким иммунитетом и детей младше шести месяцев. Срок действия вакцины составляет десять лет.

Прививка от брюшного тифа

Брюшной тиф распространяется в северной части Африки, Индии и Средней Азии. Инфекция передается алиментарным путем (через еду и воду). Болезнь поражает кишечник, нервную систему и другие органы. В 2-5% случаев заболевший становится хроническим носителем инфекции. Прививка новейшими вакцинами состоит из одной инъекции. Иммунитет вырабатывается у 75-90% привитых на 5 лет, спустя пару недель после вакцинации.

Прививка от бешенства

Бешенство является одним из самых опасных инфекционных заболеваний в природе, так как проходит с тяжелым сильным поражением нервной системы и может закончиться смертью. Инфекцию можно встретить более чем в 150 странах. Рекомендуется делать прививку при планировании отдыха в Таиланде, Индии, Китае и Вьетнаме. Чаще всего источником инфекции являются домашние животные. Заразиться можно через укус или царапину больным животным. Прививаться против бешенства нужно не позднее, чем за 3 месяца до поездки. Вакцинация действует три года.

Прививка от гепатита А

Гепатитом А можно заразиться через грязные руки или загрязненную еду и воду. Инфекция распространяется на теплых курортах (Крым, Турция, Египет и т. д.). Заболевание длится до одного месяца и требует диетические ограничения. Прививку стоит сделать за 2-3 недели до поездки. Срок действия вакцинации до пяти лет. В России и СНГ существуют одна российская и несколько импортных вакцин для профилактики инфекции.

Прививка от дифтерии, столбняка

Прививку от дифтерии и столбняка необходимо поставить тем, кто ее делал более десяти лет назад и детям, не закончившим курс первичной вакцинации. Инфекцию можно встретить во всех странах Африки и Азии, некоторых регионах Латинской Америки и Океании.

Как защититься от вируса Эбола