Почему подорожали туры в Турцию для россиян: для европейцев цены другие

Для россиян отдых на курортах Турции в среднем подорожал на 20 %, тогда как для европейцев цены остались примерно на том же уровне. С чем связана такая несправедливость, объяснили в альянсе туристических агентств России.

© РИА "ФедералПресс"

По словам экспертов туротрасли, россияне чаще всего приезжают в Турцию с апреля по октябрь, то есть бронируют отели только на семь месяцев в году. Поскольку жители Европы любят отдыхать на турецких курортах независимо от сезона, они пользуются услугами отелей на протяжении 12 месяцев. Именно по этой причине цены для граждан России могут быть выше, чем для европейцев.

Проблема затрагивает не только россиян, но еще и казахов, туркменов, узбеков, азербайджанцев и других, считают в альянсе туристических агентств России.

«Естественно, европейцы претендуют на более низкие цены. Это справедливо, если выкупаешь гостиницу на 12 месяцев, а не на семь», – резюмировал вице-президент альянса Алексан Мкртчян в интервью «Комсомольской правде».