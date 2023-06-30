Авиакомпании России увеличили пассажирооборот с Китаем

Российские авиакомпании значительно увеличили объемы перевозок в Китай за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пассажиров увеличилось более чем в десять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Согласно данным, указанным в сообщении, в 2023 году авиакомпании перевезли 78,8 тысячи пассажиров, а в 2022 года за аналогичной период были перевезены 7,5 тысячи пассажиров.

Причиной такого роста называют снятие ограничений, связанных с коронавирусом, в Китае, а также увеличение количества рейсов. В летнем расписании регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем выполняют несколько авиакомпаний, обеспечивая возможность полетов между различными городами обоих стран.

Министерство транспорта продолжает работать над расширением прямого авиасообщения между Россией и Китаем, так как это способствует развитию туризма и деловых контактов.