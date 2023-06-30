Во Вьетнаме увеличат срок пребывания без виз

Граждане нескольких стран смогут оставаться в стране до 45 дней. Национальная ассамблея Вьетнама разрешила продлить срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал AsianNews.

Новые правила касаются граждан 25 стран, включая Россию и Белоруссию, вступят в силу с 15 августа. Кроме этого, будет увеличен срок действия электронных туристических виз, с 15 августа он составит 90 дней, а не 30, как сейчас. Такая виза предоставляет право въезжать и выезжать из страны многократно.

Такая политика обусловлена тем, что Вьетнам в новом туристическом сезоне рассчитывает увеличить поток путешественников, приезжающих в страну. Конкуренция между странами данного региона увеличилась с момента, когда были отменены ковидные ограничения.