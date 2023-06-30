Названы главные минусы отдыха в Эмиратах
Россиянам рассказали о минусах отдыха в Эмиратах. Информация экспертов опубликована на канале «Тонкости туризма».
«Для туристов в ОАЭ очень много ограничений. К примеру, нельзя провозить в аптечке наркосодержащие лекарственные препараты, появляться в общественных местах в пьяном виде и распивать там алкоголь, а также, фотографировать местных жителей», – говорится в сообщении.
Также среди минусов названы высокие цены, обманы туристов, пляжи с особенностями. Кроме того, россиянам рекомендовали отказаться от отдыха в Эмиратах летом. Дело в том, что температура воздуха в это время достигает 50 градусов.