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Названы главные минусы отдыха в Эмиратах

Россиянам рассказали о минусах отдыха в Эмиратах. Информация экспертов опубликована на канале «Тонкости туризма».

Названы главные минусы отдыха в Эмиратах
© РИА "ФедералПресс"

«Для туристов в ОАЭ очень много ограничений. К примеру, нельзя провозить в аптечке наркосодержащие лекарственные препараты, появляться в общественных местах в пьяном виде и распивать там алкоголь, а также, фотографировать местных жителей», – говорится в сообщении.

Также среди минусов названы высокие цены, обманы туристов, пляжи с особенностями. Кроме того, россиянам рекомендовали отказаться от отдыха в Эмиратах летом. Дело в том, что температура воздуха в это время достигает 50 градусов.