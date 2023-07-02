Туристы из России сравнили курорты Сирии с Италией

До 2011 года Сирия считалась одной из самых прекрасных и процветающих стран на Ближнем Востоке. Однако гражданская война, начавшаяся в том же году, отпугнула туристов от этой уникальной страны.

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Сейчас, спустя 12 лет, путешественники, в том числе и из России, вновь начинают возвращаться в Сирию и делятся своими впечатлениями, сообщает Lenta.ru.

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Хотя факты сопротивления боевиков все еще существуют на небольших территориях, западная часть страны активно принимает туристов. Путешественников приятно удивляют доступные цены, низкий уровень преступности, но главное – они восхищаются гостеприимством местных жителей.

Сирийцы всегда стараются угостить гостей кофе и предложить им еду. Они особенно любят российских туристов и радушно открывают для них все двери.

Обычно путешественники начинают знакомство с Сирией с посещения Дамаска, где они обязательно посещают главный рынок – Сук-аль-Хамидия. Он расположен под железной крышей и простирается от ворот Победы до древних колонн Храма Юпитера.

Также популярна мечеть Омейядов в старом городе, где можно почтить мощи Иоанна Крестителя (пророка Яхве) и увидеть чудотворную икону Божьей Матери, написанную евангелистом Лукой. Икона находится в женском монастыре рядом с Дамаском, в деревне Сайдная. Туристам также показывают крепость Крак-де-Шевалье и замок Макраб.

Затем путешественников обязательно везут к морю, где начинается другая Сирия с прекрасными пляжами, оливковыми рощами и апельсиновыми плантациями.

"Некоторые места в Сирии напоминают Италию: оливковые рощи, винодельни. Туристов здесь ждут пляжи с вечеринками до рассвета каждый день, стильные отели на побережье и курорты в горах с бассейнами, открывающими захватывающие виды", – рассказывает экскурсовод.

Кроме того, сирийская кухня считается одной из лучших на Ближнем Востоке. Здесь, в отличие от других мусульманских стран, алкоголь разрешен. Обслуживание всегда находится на высоком уровне.