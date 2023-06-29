В столице Южной Кореи открылись летние бассейны

Три открытых бассейна вдоль реки Хан и две зоны купания будут работать в Сеуле ежедневно до 20 августа. Время работы – с 9 утра до 6 вечера. Вход платный, с прошлого года не вырос (если в вонах) – 3000 вон (200 руб.) для детей и 5000 вон (325 руб.) – для взрослых.

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На территории водных комплексов можно будет не только искупаться и охладиться от жаркого сеульского солнца, но и сходить в ресторан, на аттракционы или позагорать. Есть детская и взрослая зоны. Власти корейской столицы недавно заявили, что планируют серьезно развивать отдых на воде внутри мегаполиса: к 2026 году в Сеуле на реке Хан появятся не только плавучие бассейны, но также пристани для яхт с ресторанами, концертным залом и площадкой для наблюдения за закатом.

Первый такой плавательный комплекс может быть открыт в знаменитом парке Ичхон. А потом подобные пристани заработают в других прибрежных местах вдоль реки Хан. В мэрии рассчитывают, что это привлечет еще больше путешественников в Сеул.