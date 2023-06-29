В столице Южной Кореи открылись летние бассейны
Три открытых бассейна вдоль реки Хан и две зоны купания будут работать в Сеуле ежедневно до 20 августа. Время работы – с 9 утра до 6 вечера. Вход платный, с прошлого года не вырос (если в вонах) – 3000 вон (200 руб.) для детей и 5000 вон (325 руб.) – для взрослых.
На территории водных комплексов можно будет не только искупаться и охладиться от жаркого сеульского солнца, но и сходить в ресторан, на аттракционы или позагорать. Есть детская и взрослая зоны. Власти корейской столицы недавно заявили, что планируют серьезно развивать отдых на воде внутри мегаполиса: к 2026 году в Сеуле на реке Хан появятся не только плавучие бассейны, но также пристани для яхт с ресторанами, концертным залом и площадкой для наблюдения за закатом.
Первый такой плавательный комплекс может быть открыт в знаменитом парке Ичхон. А потом подобные пристани заработают в других прибрежных местах вдоль реки Хан. В мэрии рассчитывают, что это привлечет еще больше путешественников в Сеул.
В этом году, по прогнозам Национальной организации туризма страны, турпоток в Южную Корею только из России может достичь допандемийного уровня. И хотя это направление относится больше к экзотическому отдыху – интерес к республике со стороны россиян растет. Совсем недавно из Иркутска в Сеул появился новый стыковочный рейс через Улан-Батор. А в Корее с начала лета заработала горячая туристическая линия на русском языке.