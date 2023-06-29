Россиянка сообщила, что происходит на курортах в Курбан-Байрам

Россиянка рассказала о кошмаре на турецких курортах из-за начавшихся длинных праздниках Курбан-Байрам, пишет "Турпром".

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С началом выходных на курортах Турции отмечается резкий рост отдыхающих.

"За последние три дня в провинцию Мугла (Бодрум, Мармарис, Фетхие и др.) въехало более 110 тыс. машин, а в Бодрум — более 60 тыс.", - говорит туристка.

Приезжает и много иностранцев, ведь сезон отпусков в самом разгаре. К примеру, 24 июня побили рекорд прибытия самолетами — 91 000 гостей.

Из-за большого количества туристов возникают транспортные проблемы, отели переполнены, персонал не успевает обслуживать гостей и убирать мусор на пляжах.

В праздники также разделывают жертвенных животных. Их останки не утилизируют, а просто бросают на улицу, где они разлагаются и источают скверный запах.