Россиянка сообщила, что происходит на курортах в Курбан-Байрам
Россиянка рассказала о кошмаре на турецких курортах из-за начавшихся длинных праздниках Курбан-Байрам, пишет "Турпром".
С началом выходных на курортах Турции отмечается резкий рост отдыхающих.
"За последние три дня в провинцию Мугла (Бодрум, Мармарис, Фетхие и др.) въехало более 110 тыс. машин, а в Бодрум — более 60 тыс.", - говорит туристка.
Приезжает и много иностранцев, ведь сезон отпусков в самом разгаре. К примеру, 24 июня побили рекорд прибытия самолетами — 91 000 гостей.
Из-за большого количества туристов возникают транспортные проблемы, отели переполнены, персонал не успевает обслуживать гостей и убирать мусор на пляжах.
В праздники также разделывают жертвенных животных. Их останки не утилизируют, а просто бросают на улицу, где они разлагаются и источают скверный запах.
Ко всем прочему не работают многие заведения и магазины.